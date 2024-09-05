Трое детей пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой в Подольске
Фото: [t.me/gumvd50]
Четверо человек, включая троих детей, пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Подольске.
Авария произошла рано утром в четверг на сто девяносто шестом километре трассы А-107, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении, уточнили в ведомстве.
Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.