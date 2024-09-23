Трое из 19 обвиняемых по делу о стрельбе возле Wildberries признали свою вину

Трое из 19 обвиняемых по делу о вооруженном конфликте в офисе Wildberries, осужденных на 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, признали свою вину в неповиновении полицейским, сообщило РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

Согласно документам, Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали вину, раскаялись в своих действиях и подтвердили фактические обстоятельства дела. Остальные лица, привлеченные к административной ответственности, свою вину не признали и заявили в суде, что прибыли к НИИ для встречи с родственниками и отрицают наличие массового скопления людей. Также Замоскворецкий суд Москвы признал обыск у супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука законным.

Согласно закону, если следователь считает обыск неотложным, он может провести его без предварительного судебного разрешения, основываясь на своем постановлении.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после стрельбы у офиса WB.