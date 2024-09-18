Возбуждено уголовное дело после стрельбы у офиса WB

В офисе компании Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и получили ранения семеро, сообщил Следственный комитет. Среди пострадавших — два сотрудника правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудников полиции, сообщило РИА Новости.

Следственный комитет продолжает вести работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Руководство компании Wildberries выразило глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. А также акцентировало внимание на том, что будут приняты все меры для помощи пострадавшим и предотвращения таких трагических ситуаций в будущем.

Ранее были установлены личности двух погибших в перестрелке у офиса Wildberries.