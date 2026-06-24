Трое краснодарцев избили и сломали нос клиенту подруги-эскортницы

В Краснодаре трое молодых людей напали на 45-летнего мужчину в съемной квартире на улице Зиповской, избили его и сломали нос. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, нападавшие также похитили у потерпевшего 820 тысяч рублей, угрожая кухонным ножом и заставив сообщить пароль от банковского приложения.

Свои действия злоумышленники объяснили тем, что мужчина якобы плохо относился к их общей знакомой, которая раньше оказывала пострадавшему эскорт-услуги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых — ими оказались 19-летний молодой человек девушки, а также двое его друзей 24 и 27 лет. Нападавшие раскаялись в содеянном и признались, что похищенные средства потратили на погашение долгов и развлечения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет. Подозреваемых заключили под стражу.