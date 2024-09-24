Трое мужчин погибли под колесами электричек в Подмосковье за день

Накануне смертельные травмы на разных станция получили сразу три человека. Трагедии случились на сороковом километре станции «Зеленоградская», а также на станциях «Пушкино» и «Маленковская», сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что во всех случаях причиной случившегося стал переход путей в неположенных местах. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.