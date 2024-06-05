Трое мужчин получили срок за нападение на водителя подмосковной фирмы и хищение бытовой техники

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении троих мужчин, которые напали на водителя одной из оптовых компаний и похитили бытовую технику.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, преступление произошло в декабре 2022 года. Злоумышленники проследили за водителем грузовика, который выехал со склада предприятия. После осужденные поравнялись с большегрузом и вынудили его остановиться под предлогом неисправности автомобиля.

Преступники связали водителя, надели ему на голову черную шапку и поместили на пол автомобиля. В это время злоумышленники проехали на грузовике до деревни Никольское, где перегрузили бытовую технику в свою машину.

В надзорном ведомстве добавили, что после оглашения приговора один из осужденных напал на сотрудника полиции прямо в зале суда.