Трое погибших в центре Москвы: подробности страшного пожара в многоэтажке

По информации оперативных служб, которую приводит ТАСС , количество жертв возгорания в многоквартирном доме в центральной части Москвы достигло трех человек. Еще четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.

ЧП произошло в девятиэтажном здании, расположенном на Николоямской улице. Сигнал о возгорании поступил ранним утром 23 марта.

Согласно данным телеграм-канала Shot, источником огня стала квартира на втором этаже, откуда пламя впоследствии распространилось на лестничную клетку.

Спасателям удалось эвакуировать из охваченного огнем здания 20 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в медцентре на Новослободской загорелись утеплитель и обрешетник.