Трое погибших в центре Москвы: подробности страшного пожара в многоэтажке
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до трех
По информации оперативных служб, которую приводит ТАСС, количество жертв возгорания в многоквартирном доме в центральной части Москвы достигло трех человек. Еще четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.
ЧП произошло в девятиэтажном здании, расположенном на Николоямской улице. Сигнал о возгорании поступил ранним утром 23 марта.
Согласно данным телеграм-канала Shot, источником огня стала квартира на втором этаже, откуда пламя впоследствии распространилось на лестничную клетку.
Спасателям удалось эвакуировать из охваченного огнем здания 20 человек.
