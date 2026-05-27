Трое погибших, включая годовалого ребенка: трагедия в СНТ «Речное» под Липецком унесла жизни женщин и малышки

В СНТ «Речное» произошел смертельный пожар, унесший жизни трех человек. Как установили следователи, в сгоревшем доме проживала семья из пяти человек: 43-летняя женщина, ее муж, сын, дочь и годовалая внучка, передает Gorod48⁠ .

Возгоранию предшествовал взрыв. Сигнал о происшествии поступил в 18:00. В момент трагедии главы семьи не было дома — мужчина находился в больнице. Сын 43-летней женщины также отсутствовал и выжил. В огне погибли сама хозяйка дома, ее 20-летняя дочь и маленькая дочь дочери.

Выяснилось, что муж погибшей владел автомастерской, располагавшейся на том же земельном участке. Следствие рассматривает различные версии случившегося. Теоретически, на территории мастерской могли находиться газовые баллоны. Однако все три тела обнаружены именно в жилом доме, а не в мастерской.

Следственное управление СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Осмотр места происшествия продолжается. По делу назначена взрывотехническая экспертиза, которая должна установить точную причину взрыва и пожара.