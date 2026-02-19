Трое пострадали в результате лобового ДТП на выезде из Южно-Сахалинска

В областном центре сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 19 февраля. Авария была зафиксирована на 16-м километре автодороги, связывающей Южно-Сахалинск с Охой, сообщили в региональном управлении.

По информации правоохранителей, около 08:45 женщина 41 года, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Belta, следовала в южном направлении. На указанном участке трассы она, по предварительным данным, потеряла контроль над управлением, что привело к выезду на встречную полосу. Там ее машина лоб в лоб столкнулась с кроссовером Toyota CH-R, за рулем которого находился 24-летний водитель.

Удар оказался такой силы, что оба водителя получили травмы. Кроме того, телесные повреждения были зафиксированы у 17-летнего пассажира, который ехал в Toyota Belta.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали и точные причины аварии.