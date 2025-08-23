Трое пострадавших, выбитые окна: раскрыты детали ночной атаки на Волгоград

В ночь на 23 августа Волгоградская область оказалась под массированным ударом беспилотников.

О произошедшем сообщил губернатор Андрей Бочаров в официальном Telegram-канале областной администрации.

Как заявил глава региона, отражение атаки беспилотных летательных аппаратов осуществляется расчётами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

По словам Бочарова, один из дронов упал в городе Петров Вал на улице Ленина, в непосредственной близости от жилого многоквартирного дома. Вследствие инцидента в здании оказались повреждены стеклопакеты.

Сообщается, что по предварительным данным, есть три пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. На данный момент всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь, а их жизни ничто не угрожает.

Кроме того, в результате падения обломков беспилотника в районе хутора Крапцовский (Кумылженский район) произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно локализован, — добавил губернатор.

Ранее сообщалось о том, что Дежурные силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области.