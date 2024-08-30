Трое предпринимателей обвиняются в мошенничестве в сфере экотуризма в Подмосковье

В Подмосковье предъявили обвинение в мошенничестве троим предпринимателям, которые похитили деньги на развитие экотуризма. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, в сентябре прошлого года один из обвиняемых заключил соглашение с Министерством культуры и туризма Московской области. В его рамках предпринимателю выделили почти 158 миллионов рублей бюджетных средств на реализацию в Орехово-Зуево инвестпроекта в сфере экотуризма.

После этого злоумышленник составил заведомо ложные договоры подряда с двумя другими предпринимателями, которые знали о его планах по присвоению денег. В результате бюджетные средства были похищены, а проект так и не реализован.

На предпринимателей завели уголовное дело. Всем было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста и запрета определенных действий.