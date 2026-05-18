Трое пропали без вести, тысячи эвакуированы: юг Китая всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,2
В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР произошло землетрясение, последствия которого оказались серьезнее первоначальных оценок. Как написала газета Nanfang ribao, после подземных толчков магнитудой 5,2 спасательные службы эвакуировали более семи тысяч человек, трое числятся пропавшими без вести.
По имеющимся данным, значительные повреждения получили как минимум 13 жилых домов. Четырех пострадавших пришлось госпитализировать. В настоящий момент экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Эпицентр подземных толчков располагался в районе города Лючжоу на юге Китая, а очаг залегал на глубине восьми километров.