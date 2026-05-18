Трое пропали без вести, тысячи эвакуированы: юг Китая всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,2

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР произошло землетрясение, последствия которого оказались серьезнее первоначальных оценок. Как написала газета Nanfang ribao, после подземных толчков магнитудой 5,2 спасательные службы эвакуировали более семи тысяч человек, трое числятся пропавшими без вести.