Трое убитых и двое раненых: мужчина устроил массовый расстрел в ФРГ

Он ворвался в многоквартирный дом и открыл в нем огонь из пистолета.

ЧП произошло в коммуне Лангвайд, которая расположена рядом с Аугсбургом. Там 64-летний мужчина вошел внутрь жилой многоэтажки, находящейся на улице Шуберштрассе, и начал там стрелять. От его огня погибли женщины 72 и 49 лет, а также 52-летний мужчина. После этого стрелок покинул дом, и отправился в соседний. Там он снова начал стрелять и ранил двоих, 44-летнего мужчину и 32-летнюю женщину.

Об этом сообщило издание Bild. Приехавшая к месту происшествия полиция задержала преступника. Мотив, который толкнул на данный поступок, пока неизвестен.