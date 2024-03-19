Трое жителей Подмосковья пойдут под суд за разбойные нападения на пенсионеров

Трое участников организованной преступной группы пойдут под суд за разбойные нападения на пожилых людей в Раменском, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Злоумышленники в октябре прошлого года под видом газовщиком предлагали пенсионерам услуги по установке газового оборудования. Так преступники устанавливали адреса проживания одиноких пожилых людей. Затем они совершили серию разбойных нападений на женщин 1940 и 1951 годов рождения, а также на 92-летнего мужчину.

Уточняется, что дело против злоумышленников рассмотрит Раменский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Московской области пресекли деятельность крупной банды лже-газовщиков.