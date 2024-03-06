Деятельность еще одной крупной банды лже-газовщиков пресекли в Подмосковье

В Подмосковье пресекли деятельность еще одной крупной банды лже-газовщиков, сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники совершали поквартирные обходы и представлялись работниками газовой службы. Они убеждали людей, что необходимо заменить газовое оборудование. При этом цены на услуги были завышены. Аферисты получали деньги и скрывались.

Всего было задержано пятнадцать подозреваемых. В ходе обысков у лже-газовщиков изъяли поддельные удостоверения и спецодежду. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что банду лже-газовщиков, состоящую из десяти человек, задержали в Раменском.