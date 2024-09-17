Трое жителей Сибири умерли после капельниц для лечения зависимости
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Трое жителей Сибири скончались после капельниц, направленных на лечение зависимости от алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Ньюсач/Двач».
В Красноярском крае задержаны девять человек, которые незаконно предоставляли услуги по «лечению» наркомании и алкоголизма, вводя пациентам через капельницы растворы с сильнодействующими и психотропными веществами.
Возбуждено уголовное дело. Следователи работают над установлением других членов группы и пострадавших пациентов.
Ранее сообщалось, что на Урале ликвидировали шпиона, готовившего теракт.