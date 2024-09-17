На Урале ликвидировали шпиона, готовившего теракт

Спецслужбы России ликвидировали агента украинской военной разведки, который планировал взорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности <…> пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 г. р., являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации. Установлено, что по заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области», — сообщили в ЦОС.

При попытке закладки взрывного устройства в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответной стрельбой.

На месте происшествия были изъяты пистолет Макарова с патронами, мощное радиоуправляемое СВУ и средства связи, которые использовались для контактов с кураторами из украинской разведки и террористической организации.

В его жилище и гараже также нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что двух иностранцев арестовали за избиение до смерти жителя Подмосковья.