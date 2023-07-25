Троих молодых людей задержали в подмосковном Королеве по подозрению в сбыте наркотиков

Более ста сорока свертков с порошкообразным и кристаллическим веществами обнаружили сотрудники полиции в ходе личного досмотра троих жителей городского округа Пушкинский.

Отмечается, что злоумышленников остановили около одного из домов на улице Пионерская, так как у них были ярко выраженные признаки состояния опьянения. Помимо того, что полицейские изъяли в ходе личного досмотра, по месту жительства задержанных было обнаружено и изъято еще порядка двадцати пакетов с аналогичным содержимым

Согласно заключению эксперта, в части изъятых веществ находятся порошки, которые содержат в своем составе наркотические средства — мефедрон, N-метилэфедрон и метамфетамин. При этом остальной порошок массой не менее 10 килограммов направлен на экспертизу.

Злоумышленники рассказали, что запрещенные вещества крупными партиями они забирали по координатам, которые сообщали кураторы. Затем расфасовывали и раскладывали их на территории города для дальнейшей реализации.

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