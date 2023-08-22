Троих причастных к проведению экскурсий по подземельям Москвы объявили в розыск

В последний раз экскурсия закончилась исчезновением целой группы людей. В ее составе были экскурсовод и семь участников мероприятия. Группа пропала во время сильного дождя, который залил коллектор. Позже тела четырех человек были найдены, в их число вошла пятнадцатилетняя девушка.

Об этом сообщили РИА Новости. Поиски всех остальных людей продолжаются, правоохранители выясняют, кто же ответственен за произошедшую трагедию. Они установили, что к организации экскурсий причастны три человека, все они были объявлены в розыск по делу об оказании опасных для жизни услуг. Им грозит до 10 лет лишения свободы.