Троих жителей Талдома задержали за разбойное нападение на мужчину

Трое жителей Талдома были задержаны за разбойное нападение на 45-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Устанавливается местонахождение еще одного участника нападения.

По данным ведомства, четверо злоумышленников пришли к знакомому и убедили его сесть к ним в машину. После этого потерпевшего привезли в автосервис, владельцем которого является родственник одного из подозреваемых. Там мужчине начали угрожать ножом и избили.

Затем нападавшие через мобильное банковское приложение перевели со счета потерпевшего 415 тысяч рублей. Еще триста тысяч были похищены наличными.

Троих злоумышленников задержали в местах их проживания. Выяснилось, что двое из них уже были неоднократно судимы. Все были заключены под стражу.