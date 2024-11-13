Труп мужчины обнаружили в квартире в Ногинске

Труп мужчины был обнаружен в квартире одного из жилых домов Ногинска, передает портал Regions . Выяснилось, что житель был забит насмерть во время пьяных разборок.

Тело было найдено вечером 12 ноября в квартире дома на улице Жарова. На голове мужчины выявили несколько ссадин. По словам соседей, это брат собственницы жилья.

Вместе со своим сожителем родственница погибшего попала под подозрение. Как рассказал источник портала, женщина и ее сожитель систематически выпивали с потерпевшим, а также скандалили и выясняли отношения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.