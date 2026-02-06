Трупный бизнес под видом обучения: как органы из больницы Петербурга становились наглядным материалом

В Санкт-Петербурге следствие раскрыло шокирующие подробности дела о незаконном обороте тел умерших. По версии правоохранительных органов, невостребованные трупы из морга Александровской больницы систематически поставлялись в коммерческую организацию, занимающуюся обучением.

Центром расследования стали заведующий патолого-анатомическим отделением медучреждения и учредитель ООО «Анабиос». Следствие считает, что бизнесмен ежемесячно платил медику не менее 500 тысяч рублей за беспрепятственный доступ к биоматериалам.

Анатомия скандала: от морга до учебного класса

Компания «Анабиос», согласно данным системы СПАРК, была зарегистрирована в 2021 году, а её доход за прошлый год приблизился к 6 миллионам рублей. Юридическое лицо, как сообщают источники, специализируется на подготовке танатопрактиков — специалистов по реставрации и подготовке тел к погребению. По версии следствия, именно для этих учебных целей организация и нуждалась в человеческих органах и тканях, которые ей поставлял коррумпированный медработник.

Ход расследования

Оперативные мероприятия и обыски в больнице прошли 5 февраля. На данный момент оба фигуранта — и медработник, и предприниматель — задержаны. Им предъявлены обвинения в ряде тяжких преступлений, и в ближайшее время суд изберет для них меру пресечения. Расследование резонансного дела продолжается.