ЦАХАЛ начал новые наземные операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь начала наземные операции в центральной и южной частях сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила , что главные задачи этих операций — «увеличение зоны безопасности» и «формирование буферной зоны для защиты северной и южной частей региона».

В ходе операции израильские войска расширили свой контроль до коридора Нецарим, который, по данным ведомства, служит разделительной линией между северной и южной частями сектора Газа.

Кроме того, ЦАХАЛ перебросил бригаду «Голани» на юг Израиля, где военнослужащие будут находиться «в полной боевой готовности к операциям в Газе».

Позднее израильская армия сообщила о нанесении интенсивных ударов по всей территории Газы. Согласно заявлению, израильские ВВС нанесли удары по транспортным средствам, принадлежащим ХАМАС на юге анклава, а также по инфраструктуре движения.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил полностью разрушить сектор Газа.