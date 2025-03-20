ЦАХАЛ начал новые наземные операции в секторе Газа
Израиль расширил контроль в Газе и начал новые наземные операции
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь начала наземные операции в центральной и южной частях сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что главные задачи этих операций — «увеличение зоны безопасности» и «формирование буферной зоны для защиты северной и южной частей региона».
В ходе операции израильские войска расширили свой контроль до коридора Нецарим, который, по данным ведомства, служит разделительной линией между северной и южной частями сектора Газа.
Кроме того, ЦАХАЛ перебросил бригаду «Голани» на юг Израиля, где военнослужащие будут находиться «в полной боевой готовности к операциям в Газе».
Позднее израильская армия сообщила о нанесении интенсивных ударов по всей территории Газы. Согласно заявлению, израильские ВВС нанесли удары по транспортным средствам, принадлежащим ХАМАС на юге анклава, а также по инфраструктуре движения.
Ранее министр обороны Израиля пригрозил полностью разрушить сектор Газа.