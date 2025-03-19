Министр обороны Израиля пригрозил полностью разрушить сектор Газа

Жителям сектора Газа необходимо полностью выселиться, так как анклав может быть полностью уничтожен. Об этом заявил Исраэль Кац, руководитель Министерства обороны Израиля. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению министра, если Израилю не будут выданы все заложники, а ХАМАС не уйдет из сектора Газа, то по анклаву нанесут мощный удар, после чего он будет полностью стерт.

«Верните похищенных и избавьтесь от ХАМАС, тогда перед вами откроются другие возможности - в том числе добровольный выезд в другие части света. Альтернативой станет полное разрушение и разорение», — указал он.

Кац подчеркнул, что дальше жителям сектора Газа будет гораздо тяжелее и это его предупреждение становится последним сигналом.

Ранее было объявлено, что ЦАХАЛ продолжит свою операцию на территории сектора Газа из-за отказа ХАМАС принять предложенный США план по продлению перемирия и освобождению удерживаемых заложников.