ЦАХАЛ заявила об обнаружении оружия и боеприпасов в школах Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что израильские военные обнаружили значительное количество оружия и боеприпасов в школах и детских садах северной части сектора Газы.

По сообщению ЦАХАЛ, десятки минометных снарядов находились в детском саду, а в начальной школе было найдено «множество оружия ХАМАС».

Израиль объясняет свои удары по гражданским объектам Газы тем, что боевики движения ХАМАС используют их в качестве прикрытия. Число погибших при атаках Израиля на сектор Газа уже превысило 11,5 тысячи человек.