ЦБ введет новые ограничения на снятие наличных с карты

С 1 сентября 2025 года вступят в силу лимиты на выдачу наличных в банкоматах, которые будут действовать исключительно в ситуациях, когда клиент пытается снять средства, находясь под воздействием злоумышленников. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Центрального Банка России.

В ЦБ уточнили, что в апреле текущего года законодательство о банках было дополнено статьей, возлагающей на банки обязанность по проведению антифрод-мероприятий при снятии наличных через банкоматы. Это означает, что банки должны предпринимать действия для защиты клиентов от мошеннических действий.

В случае обнаружения признаков того, что клиент снимает деньги в банкомате под давлением мошенников, банк будет обязан ввести ограничение на выдачу наличных на срок до 48 часов — не более 50 тыс. руб. в сутки. Клиент будет немедленно проинформирован банком о причинах введенного ограничения, пояснили в регуляторе.

Предполагается, что за это время человек, действующий под влиянием обмана, сможет переосмыслить ситуацию и отказаться от снятия средств и их передачи мошенникам. Банк России разработает и опубликует на своем сайте перечень признаков, указывающих на снятие наличных средств без добровольного согласия клиента.

Данное нововведение начнет действовать с 1 сентября 2025 года и будет применяться ко всем платежным картам, включая кредитные, как сообщили в ЦБ. При необходимости, в период действия ограничения, клиент сможет получить наличные в отделении своего банка, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

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