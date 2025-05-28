Профессор Бельских заявил о переломном периоде в российской экономике

Профессор Игорь Бельских высказал мнение, что начало лета — не самый подходящий период для снижения ключевой ставки, сообщили novostivolgograda.

По информации издания, 6 июня состоится заседание ЦБ РФ. Эксперты и аналитики делятся предположениями, стоит ли рассчитывать на снижение ключевой ставки. В настоящее время она составляет 21%. Профессор Бельских высказал мнение, что в начале лета снижать ставку преждевременно. Эксперт пояснил, что на денежном рынке сохраняются факторы риска и неопределенности. Кроме того, наблюдается повышенная экономическая активность.

«Но посмотрим, какое решение примет ЦБ», — отметил доктор экономических наук, профессор, автор телеграм-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских.

По мнению эксперта, банки надеются на снижение ключевой ставки. Финансовые организации уже снижают проценты даже по краткосрочным вкладам. Профессор уверен, что пониженная ставка положительно отразится на росте деловой и экономической динамики. Тогда россияне начнут более активно оформлять кредиты, что снизит их стоимость. Внутренний рынок заинтересован в снижении показателей. Об этом периодически заявляют аналитики и эксперты, что создает давление на ЦБ в информационном пространстве.

По мнению профессора, ЦБ РФ проводит большое количество мероприятий, направленных на снижение риска массового банкротства юридических и физических лиц.

«Судя по всему, сейчас начинается переломный период в российской экономике, по крайней мере, многие его ожидают», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что больше половины крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам после заседания Центробанка.