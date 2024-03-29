Целая рота ВСУ сдалась в плен после применения FPV-дронов «Джокер»

Разработчик считает этот случай рекордом, который уже не перебить. Украинские войска заняли передние окопы и приготовились к «конвенциальной» войне, а российские военные пустили в ход FPV-дроны, которые размотали вторую линию обороны.

После этого произошла массовая сдача в плен солдат ВСУ, осознавших, что сопротивление бесполезно.

«То есть один маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ», — восхитился Кузякин.

Для разработчика сдача в плен 60 военнослужащих противника представляется более весомым достижением, чем уничтожение БМП «Брэдли» или танка «Леопард».

Ранее сообщалось, что российские специалисты смогли отремонтировать и усовершенствовать трофейный украинский дрон «Баба-Яга».