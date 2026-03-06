«Целью вновь стали мирные жители»: в Севастополе повреждена пятиэтажка

В результате инцидента в Севастополе серьезные повреждения зафиксированы в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном на улице Ефремова.

По распоряжению губернатора Михаила Развожаева, на месте происшествия организована работа его первого заместителя Алексея Парикина, директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, а также всех оперативных служб.

Установлено, что рядом со зданием упал сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Подчеркивается, что целью атаки вновь стали мирные жители.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что осколки БПЛА повредили подстанцию и газовую трубу в Севастополе.