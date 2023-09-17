Центр экстренной психологической помощи МЧС России отмечает свой день рождения

Центр экстренной психологической помощи МЧС России, созданный в 1999 году, отмечает сегодня уже двадцать четвертый день рождения. С 2002 года по настоящее время данный Центр возглавляет кандидат психологических наук, Заслуженный спасатель Российской Федерации Юлия Шойгу.

Отмечается, что на сегодняшний день сотрудниками организации являются более 900 специалистов, которые работают в Центре в Москве и его филиалах в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе, Санкт-Петербурге. Центр и его филиалы являются аттестованными аварийно-спасательными формированиями.

«При создании нашей службы планировалось, что основные потребители — сотрудники нашего ведомства. Но, конечно, мы понимаем, что понятие ЧС хорошо определено в законе, но не очень четко определено для каждого конкретного человека. И наша помощь как профессионалов нужна не только специалистам, работающим на ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и пострадавшим и их близким», — отметила директор Центра Юлия Шойгу.

В настоящее время специалисты Центра осуществляют круглосуточное телефонное и Интернет-консультирование населения, ориентированное на весь спектр психологических проблем, среди которых приоритетное значение имеют обращения по поводу острых кризисных состояний и ситуаций. За все прошедшие годы специалисты-психологи привлекались к оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших более чем шесть тысяч раз.

В повседневной деятельности психологи МЧС России занимаются подготовкой и сопровождением личного состава ведомства, проводят порядка 230 тысяч мероприятий в год. Именно подобные мероприятия позволяют специалистам эффективно выполнять профессиональные задачи при работе в условиях экстремальных нагрузок.

Фото: [ Пресс-служба ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» ] Фото: [ Пресс-служба ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» ] Фото: [ Пресс-служба ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» ]

Психологи МЧС России вносят свой вклад в работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, продвигая в общество идеи культуры безопасности, оказания первой помощи и психологической поддержки, обновляя школьный предмет ОБЖ и занимаясь психологическим просвещением.

Многие специалисты Центра экстренной психологической помощи отмечены государственными и ведомственными наградами. В 2019 году коллектив Центра экстренной психологической помощи МЧС России был удостоен благодарности Президента Российской Федерации.