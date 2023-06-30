Центр отбора на службу по контракту в Балашихе продолжает принимать добровольцев со всей страны

Центр отбора на военную службу по контракту работает в подмосковной Балашихе. Добровольцы со всей России, обратившиеся сюда, могут на месте оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут граждане старше 18 лет, пригодны к службе по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы

Все добровольцы, заключивший здесь контракт, могут рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.