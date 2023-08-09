Центр отбора на военную службу по контракту продолжает принимать добровольцев в Балашихе

Центр отбора на военную службу по контракту, в котором можно оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов, продолжает работу в подмосковной Балашихе.

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут все желающие старше 18 лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

В данном центре гражданам предоставляется трехразовое питание и проживание. Также здесь оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. В пункте отбора учат медицине, тактике ведения боя, кандидаты проходят огневую и инженерную подготовку.

Заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы и для себя, и для своей семьи. В частности, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.