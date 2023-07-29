Центр Санкт-Петербурга будет патрулироваться конной полицией

В Санкт-Петербурге патрулировать центр города будет подразделение конной полиции. Об этом сообщает пресс-служба петербургского УВД.

Отмечается, что конные патрули начали свою работу с четверга.

Уточняется, что они работают в Александровском саду, на Миллионной улице, возле Исаакиевского собора и на Марсовом Поле.

Напомним, что новое подразделение УВД было представлено на Дворцовой площади в прошлом месяце.