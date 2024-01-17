Центробанк РФ: мошенники стали имитировать голоса родных потенциальных жертв

Злоумышленники стали намного чаще подделывать голоса родных и знакомых потенциальных жертв для более успешного обмана. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского Центробанка, передает информационное агентство РИА Новости .

В пресс-службе объяснили, что мошенники выходят на связь с потенциальной жертвой и имитируют голоса членов их семей и знакомых для того, чтобы получить нужную информацию или обмануть россиян на деньги.

Представители регулятора уточнили, что злоумышленники активно пользуются комбинированными схемами телефонного мошенничества и создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. В ЦБ объяснили, что злоумышленникам это удается благодаря личной информации, которую пользователи сети оставляют на открытых ресурсах.

В регуляторе рекомендовали россиянам быть осторожнее с личной информацией в соцсетях и других открытых ресурсах. Представители подчеркнули, что не стоит отправлять в мессенджерах и соцсетях информацию из своих документах и вводить их на различных сайтах.

«Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», – заключили в ЦБ.

Ранее в Центробанке рассказали, как планируют бороться с комиссиями для застройщиков.