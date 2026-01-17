Цепная реакция халатности: как приказ начальника привел к взрыву гранаты и 20 пострадавшим

В расследовании взрыва учебно-имитационной гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре появился второй подозреваемый. Им стал начальник учреждения, который, по версии следствия, лично отдал распоряжение провести учебные занятия в неподходящем для этого помещении, пишут в Telegram-каналах.

Согласно материалам дела, занятия были организованы в актовом зале здания, где в тот момент велись ремонтные работы и находились легковоспламеняющиеся материалы. Это решение привело к трагическим последствиям, когда приведенная в действие граната стала причиной взрыва и последующего пожара.

Ранее правоохранительные органы уже задержали преподавателя, непосредственно проводившего занятие и приведшего в действие учебный боеприпас. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По последним официальным данным, в результате инцидента ранения различной степени тяжести получили 20 человек. Все они были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.