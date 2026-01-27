Цифровая тень: как уфимка отслеживала бывшего с GPS-трекерами и взломом телефона

В Уфе будут судить женщину, которую следствие обвиняет в многомесячной слежке за бывшим сожителем с использованием современных технологий. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд.

По версии обвинения, в период с августа 2024 по февраль 2025 года жительница Уфы приобрела через интернет GPS-трекеры. Эти устройства она тайно установила на автомобили мужчины, чтобы круглосуточно отслеживать все его передвижения без его ведома и согласия.

Кроме того, следствие установило, что летом 2024 года обвиняемая, движимая ревностью, получила несанкционированный доступ к смартфону бывшего сожителя. Она скопировала его личную переписку с другой женщиной и затем распространила эти материалы среди общих знакомых, вторгнувшись таким образом в его частную жизнь.

Подсудимая свою вину не признает. Теперь правовую оценку ее действиям даст Советский районный суд Уфы, куда дело было передано для рассмотрения по существу.