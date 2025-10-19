Цифровой подарок в Telegram стало опасно дарить

В Telegram активно растет интерес к цифровым подаркам, которые покупают и перепродают за внутреннюю валюту платформы, превращая их в коллекционные NFT. Это создает реальный рынок с денежным оборотом, вокруг которого усиливается активность мошенников. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России и кандидат экономических наук Сергей Гаврилов в беседе с RT .

По словам Сергея Гаврилова, мошенники стремятся получить доступ не только к личной переписке, но и к цифровым подаркам, а также к кошелькам с криптовалютой. Такие активы легко переводятся на чужие счета или продаются на специализированных площадках.

Особое внимание преступники уделяют контролю над каналами в Telegram для размещения рекламы и мошеннических ссылок. Наиболее распространенный способ обмана — фальшивые «дропы», которые обещают редкие подарки за символическую плату или переход по ссылке. Пользователь, следуя инструкции, передает данные для входа, что позволяет злоумышленникам перехватить аккаунт.

Вернуть аккаунт после такого взлома крайне сложно, особенно при отсутствии двухфакторной аутентификации. Гаврилов рекомендует пользователям проявлять осторожность: не переходить по внешним ссылкам, не вводить коды из смс и обязательно включить двухэтапную авторизацию. По его словам, за яркими картинками и праздничными элементами все чаще скрываются реальные деньги и мошенники, стремящиеся их присвоить.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана через «Госуслуги».