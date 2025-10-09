Цифровые мины: как кружки с подогревом взламывают российские компании
RTM Group: хакеры начали атаковать компании РФ через кружки с подогревом
Российские компании столкнулись с резким увеличением количества кибератак, осуществляемых через подключенные к интернету бытовые устройства. Согласно исследованию RTM Group, за первые девять месяцев 2025 года число таких инцидентов выросло на 124%.
Анализ основан на данных более 300 компаний и результатах тестирования безопасности в 500 организациях.
Киберпреступники используют для проникновения в корпоративные сети различные «умные» гаджеты, включая портативные колонки, зарядные станции, Wi-Fi-лампы и даже кружки с подогревом.
Эти устройства становятся точками входа для вредоносного программного обеспечения, включая шифровальщики, и используются для хищения конфиденциальной информации.
Исследование выявило системные проблемы с программным обеспечением: на стандартном рабочем месте установлено около 30 сторонних приложений, причем в 2-3 из них ежедневно обнаруживаются уязвимости. В 70% случаев на корпоративных серверах найдено как минимум одно уязвимое приложение.
Основной причиной сложившейся ситуации специалисты называют ложное чувство безопасности у компаний — около 80% средних организаций не проводили комплексную проверку программного обеспечения более двух лет.
Эксперты рекомендуют провести полную инвентаризацию ИТ-инфраструктуры для выявления потенциально уязвимых приложений и подключенных устройств.
Ранее сотрудники полиции раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов.