Цифровые мины: как кружки с подогревом взламывают российские компании

Российские компании столкнулись с резким увеличением количества кибератак, осуществляемых через подключенные к интернету бытовые устройства. Согласно исследованию RTM Group, за первые девять месяцев 2025 года число таких инцидентов выросло на 124%.

Анализ основан на данных более 300 компаний и результатах тестирования безопасности в 500 организациях.

Киберпреступники используют для проникновения в корпоративные сети различные «умные» гаджеты, включая портативные колонки, зарядные станции, Wi-Fi-лампы и даже кружки с подогревом.

Эти устройства становятся точками входа для вредоносного программного обеспечения, включая шифровальщики, и используются для хищения конфиденциальной информации.

Исследование выявило системные проблемы с программным обеспечением: на стандартном рабочем месте установлено около 30 сторонних приложений, причем в 2-3 из них ежедневно обнаруживаются уязвимости. В 70% случаев на корпоративных серверах найдено как минимум одно уязвимое приложение.

Основной причиной сложившейся ситуации специалисты называют ложное чувство безопасности у компаний — около 80% средних организаций не проводили комплексную проверку программного обеспечения более двух лет.

Эксперты рекомендуют провести полную инвентаризацию ИТ-инфраструктуры для выявления потенциально уязвимых приложений и подключенных устройств.

