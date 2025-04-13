Циклон накрыл Приморский край: ветер срывает крыши и лишает электричества

Приморский край накрыл мощный циклон, который вызвал серьезные повреждения инфраструктуры и оставил многие районы без электричества, пишет портал PrimaMedia.

Отмечается, что в одной части региона идут сильные дожди, в другой — бушует ветер. Так, в Хасанском районе из-за ветра сорваны крыши и провода, повреждена улично-дорожная сеть. В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Фокино вырван дорожный знак и повалено дерево.

В Находкинском городском округе стихия оборвала провода, из-за чего жители некоторых населенных пунктов остались без света. Во Владивостоке бушует сильный дождь — там рухнула опора освещения, а также повреждены крыши зданий.

Отмечается, что около 1 тыс. домов и 9 тыс. жителей Приморья остались без электроэнергии в связи с буйством стихии.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Техника дежурит для устранения последствий стихии и предотвращения подтоплений. Власти региона рекомендуют жителям не оставлять автомобили под деревьями и нестабильными конструкциями.

Ранее стало известно, что жителям Китая порекомендовали не выходить из дома из-за сильного ветра.