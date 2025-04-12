Жителей Китая весом менее 50 кг призвали не выходить на улицу, чтоб не унесло ветром

Правительство Китая рекомендовало гражданам с весом менее 50 килограммов воздержаться от выхода на улицу из-за сильного ветра, как передаёт телеканал FTV News.

На территорию Китая обрушился один из самых мощных песчаных штормов в новейшей истории. Шторм охватил всю страну, пройдя от северных регионов до Ухани и Гонконга.

В пятницу, 11 апреля, метеорологическая служба Китая объявила об опасности «оранжевого» уровня из-за сильных ветров в северных областях страны.

«Вчера Китай впервые за десять лет объявил в Пекине редкое штормовое предупреждение оранжевого уровня. <…> Власти также призвали людей, чей вес составляет менее 50 килограммов, не выходить на улицу, чтобы их не унесло ветром», — говорится в публикации.

По информации синоптиков, в субботу с самого утра в большинстве районов Пекина дул сильный ветер. Его скорость достигала от 7 до 9 баллов по шкале Бофорта (от 13,9 до 24,4 метра в секунду). В горных районах сила ветра достигала 13 баллов по той же шкале (37–41,4 метра в секунду).

Ранее сообщалось, что в Таиланде туристы из России застряли на лодке в открытом море.