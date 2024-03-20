Тульские десантники уничтожили украинскую пехоту в опорнике на Соледаро-Артемовском направлении
Фото: [Министерство обороны РФ]
Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте на Соледаро-Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Получив задание, тульские десантники на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ выдвинулись в район населенных пунктов Раздоловка и Веселое.
Российским бойцам удалось практически вплотную подобраться к позициям противника. Десантники открыли огонь осколочно-фугасными боеприпасами по опорнику. Меткость стрельбы обеспечила корректировка огня при помощи квадрокоптера с тепловизором.
Уничтожив укрепления и живую силу ВСУ, бойцы вернулись на исходные позиции.
Сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что, начиная с января, потери ВСУ составили более 71 тысячи человек.