Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте на Соледаро-Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Получив задание, тульские десантники на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ выдвинулись в район населенных пунктов Раздоловка и Веселое.

Российским бойцам удалось практически вплотную подобраться к позициям противника. Десантники открыли огонь осколочно-фугасными боеприпасами по опорнику. Меткость стрельбы обеспечила корректировка огня при помощи квадрокоптера с тепловизором.

Уничтожив укрепления и живую силу ВСУ, бойцы вернулись на исходные позиции.

Сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что, начиная с января, потери ВСУ составили более 71 тысячи человек.