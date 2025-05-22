Более 80 рейсов в Москву перенаправлены из-за угрозы дронов

Из-за ограничений, введенных 21–22 мая, свыше 80 самолетов, следовавших в московские аэропорты, совершили посадку на запасных аэродромах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

Как сообщило ведомство, к утру 22 мая практически все пассажирские лайнеры продолжили путь к пунктам назначения. Они вынужденно отправились на запасные аэродромы, так как действовали ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Вражеские беспилотники отражали российские средства ПВО.

Временные меры затронули аэропорты Московского авиаузла, «Жуковский» и воздушные гавани соседних регионов.

В Росавиации подчеркнули, что ситуация оставалась под контролем.

Ранее сообщалось, что сотни пассажиров застряли во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за атаки БПЛА.