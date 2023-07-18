Турецкие СМИ: США направляют войска в Сирию и Ирак, прикрываясь риторикой об угрозе России

США направили две с половиной тысячи военнослужащих и боевую технику на север Сирии и Ирака, чтобы поддержать боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет турецкая газета Yeni Şafak.

При этом серьезные воинские подразделения отправляются в район действия РПК под предлогом «угроз со стороны России и Ирана».

По данным издания, в контролируемый РПК район переброшено 40 грузовиков с тяжелым вооружением и развернуты ракетные комплексы HIMARS.

Турецкая армия регулярно проводит спецоперации против курдских боевиков в районе Мосула на севере Ирака, что обеспечивает напряженность между Анкарой и Багдадом.