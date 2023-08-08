Турецкие власти допускают возможность диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже

Эта версия пусть и стоит самой последней в списке у правоохранителей, но она не отметена полностью.

Генеральный директор Зернового совета Турции Ахмет Гюльдап высказался по этому поводу. Именно этой организации принадлежит элеватор, на котором случился взрыв. Он напомнил, что на данном объекте действуют усиленные меры безопасности.

«Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии», - указал он.

Его слова привел телеканал CNN. По утверждению чиновника, у следователей версия с диверсией выглядит самой слабой. При этом ее не отвергли окончательно.