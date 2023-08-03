Турецкие военные назвали найденные на черноморском курорте снаряды эхом Второй Мировой войны

Это произошло в понедельник, а во вторник специалисты по разминированию взялись за обезвреживание боеприпасов. Для того, чтобы сделать это, местным властям пришлось позакрывать все пляжи в округе. 11 снарядов вывезли с пляжа, а оставшиеся уничтожили на месте направленным взрывом. После этого были вновь открыты все пляжи, кроме Софулара. Он до сих пор заблокирован до полного изучения его взрывотехниками.

Турецкое министерство объяснило происхождение снарядов. По его утверждению, они оказались в данном месте еще во время Второй Мировой, и пролежали порядка 80 лет. Объяснение военных привело агентство IHA.