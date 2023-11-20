Турецкий сухогруз вместе с экипажем утонул в Черном море

На севере Турции неподалеку от порта Эрегли случилось чрезвычайное происшествие.

«Из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез», - сообщил об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Его слова привело ТАСС. Инцидент произошел вчера, 20 ноября. Затонувшее судно следовало из российского порта Темрюк, который находится в Краснодарском крае, в турецкий Измир. Поисково-спасательные работы начнутся только после того, как погодные условия позволят их проведение.