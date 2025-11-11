Турецкий военный самолет разбился в Грузии: Анкара и Тбилиси проводят совместную спасательную операцию

Военно-транспортный самолет ВВС Турции разбился на территории Грузии. Воздушное судно возвращалось из Азербайджана, сейчас спасательные службы двух стран проводят совместную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел катастрофу в приграничном районе Грузии. По информации Минобороны Турции, воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана на родину, когда произошла авария. Анкара оперативно наладила взаимодействие с грузинскими властями для проведения масштабной поисково-спасательной операции на месте падения.

Изначально в СМИ появилась путаница. Одна из грузинских телекомпаний, ссылаясь на полученные кадры, сообщила о падении вертолета в приграничной зоне. Однако вскоре другой местный телеканал уточнил, что речь идет именно о военном самолете C-130. Данные международного сервиса отслеживания полетов показывают, что самолет вылетел из аэропорта Гянджи и после этого его маршрут больше не обновлялся. Lockheed C-130 Hercules — один из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире, известный своей надежностью и активно используемый многими странами, включая Турцию.

