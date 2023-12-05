Турецким властям предрекли запуск мероприятий по нейтрализации израильской разведки

Израильский премьер-министр пообещал, что его спецслужбы возьмутся за ликвидацию деятелей ХАМАС, находящихся в соседних странах. Турция обязательно будет этому противодействовать.

С такой точкой зрения выступил турецкий аналитик Энгин Озер. Он считает, что подобные спецоперации правительства Израиля говорят об его слабости. Он переоценивает свою значимость и военную мощь за счет поддержки Запада. В то же время Турция обязана сохранить безопасность тех, кого приняла на своей территории.

«Представители ХАМАС являются официальными гостями Турции и находятся под защитой Анкары, любой шаг, предпринятый израильскими организациями, будет рассматриваться как предпринятый против Турции», - указал эксперт.

Его мнение привели в своем материале РИА Новости. Озер подчеркнул, что такие действия Турции будут соответствовать международному праву. С израильтянами, которые попытаются активно действовать на турецкой территории, будут обращаться как с террористами.