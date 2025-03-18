Турист сорвался в пропасть на Олхинском плато в районе Байкала
Турист упал с 30-метровой скалы в районе Байкала, прыгая через расщелину
Фото: [unsplash.com]
В окрестностях Байкала, на Олхинском плато, произошла трагедия: турист сорвался в пропасть, пытаясь преодолеть узкий разлом в скале. Пресс-службы областного МЧС сообщила, что падение с высоты около 30 м стало смертельным.
Группа молодых людей, состоящая из двух парней и девушки, делала снимки на скале Витязь. В какой-то момент 21-летний юноша решил перепрыгнуть через расщелину, но поскользнулся и упал с обрыва.
Как отметил глава спасательного отряда Тимофей Развозжаев, из-за неустойчивой погоды местность покрыта тающим снегом и льдом.
Многие туристы игнорируют элементарные меры предосторожности и рискуют, гуляя по обледенелым скалам. Даже для простых походов без сложного подъема необходимы специальное оборудование, одежда и физическая подготовка, отметил он.
Олхинское плато, расположенное между Иркутским водохранилищем, Байкалом и рекой Иркут, — популярное место отдыха. Здесь можно увидеть множество скал-останцев, привлекающих любителей природы.
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