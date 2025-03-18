Турист сорвался в пропасть на Олхинском плато в районе Байкала

В окрестностях Байкала, на Олхинском плато, произошла трагедия: турист сорвался в пропасть, пытаясь преодолеть узкий разлом в скале. Пресс-службы областного МЧС сообщила, что падение с высоты около 30 м стало смертельным.

Группа молодых людей, состоящая из двух парней и девушки, делала снимки на скале Витязь. В какой-то момент 21-летний юноша решил перепрыгнуть через расщелину, но поскользнулся и упал с обрыва.

Как отметил глава спасательного отряда Тимофей Развозжаев, из-за неустойчивой погоды местность покрыта тающим снегом и льдом.

Многие туристы игнорируют элементарные меры предосторожности и рискуют, гуляя по обледенелым скалам. Даже для простых походов без сложного подъема необходимы специальное оборудование, одежда и физическая подготовка, отметил он.

Олхинское плато, расположенное между Иркутским водохранилищем, Байкалом и рекой Иркут, — популярное место отдыха. Здесь можно увидеть множество скал-останцев, привлекающих любителей природы.

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