Эпидемия ротавируса охватила россиян на египетском курорте

В Египте на популярном среди россиян курорте зафиксирована масштабная вспышка ротавирусной инфекции. Многие туристы жалуются на ухудшение самочувствия вскоре после прибытия в отели, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, эпицентр распространения вируса находится в районе Макади, расположенном вблизи Хургады. Десятки российских отдыхающих отмечают схожие признаки заболевания, проявляющиеся через несколько дней после заселения. Симптомы включают сильную рвоту, диарею и даже потерю сознания.

Пострадавших туристов госпитализируют в местные медицинские учреждения, где некоторым уже диагностировали ротавирус. Отдыхающие предполагают, что причиной вспышки может быть плохое качество водопроводной воды, запах которой вызывает тошноту. У детей наблюдаются кожные высыпания и шелушение.

Одна из туристок рассказала, что у ее дочери резко поднялась температура и началась рвота. В египетской больнице ребенку провели инфузионную терапию, после чего ошибочно диагностировали аппендицит и чуть не провели операцию. Женщине пришлось забрать дочь из больницы и лечить ее в номере отеля.

После массового распространения инфекции в одном из отелей Макади была организована проверка с участием врачей, после которой персонал начал использовать одноразовые перчатки.

Ранее сообщалось, что клещи с боррелиозом атаковали российских туристов в Таиланде.